شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تطاول على الذات الإلهية ومطالب بالقبض عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تطاولت مواطنة وهي إحدى مشهورات " سناب شات " على الذات الإلهية، في اعتراف صريح لها بعدم إيمانها بالله ورسوله والقرآن الكريم.

وللمواطنة ذاتها إسقاطات سابقة، إذ تتعمد الترويج للتبرج والتطاول على الجهات المسؤولة.

ورصد المستشار القانوني عبد الله بن عبد الرحمن الجريد، تغريدات مسيئة للمذكورة، مناشدًا وزارة الداخلية والجهات المسؤولة بالقبض عليها واتخاذ اللازم معها.