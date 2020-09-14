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استضاف المجلس الوطني للعلاقات العربية – الأمريكية بواشنطن جلسة مناقشة لكتاب بعنوان “*رؤية أم سراب: المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق”*

ادار الجلسة الدكتور جون انتوني Dr. John Duke

التي تم فيها استضافة المؤلف السيد ديفيد راندل

Mr. David H. Rundell

*دبلوماسي سابق عمل في السعودية*،والسفير السابق مايكل غوفلر Michael Gfoeller .

طرح المؤلف بواقعية رؤيته الاستراتيجية للسعودية المبنية على خبرة امتدت *لخمسة عشر عام* بالسفارة الامريكية بالسعودية (*الدبلوماسي الامريكي الوحيد الذي أمضى هذه المدة )* والتي اكد فيها على الاهمية الاستراتيجية السعودية من حيث موقعها الاستراتيجي وثقلها الاسلامي والعربي ،وكذلك دورها المحوري في مجموعة العشرين كدولة عربية وحيدة .

وتطرق أيضًا الى الدور الحيوي الذي تقوم السعودية عالميًا لضمان أمن امدادات الطاقة وأمن واستقرار منطقة الشرق الاوسط واستشهد باحداث رئيسية مرت بالمنطقة لعبت السعودية فيها دور *ايجابي* لصالح الامن والاستقرار العالمي منذُ الستينات ابان القومية العربية وكذلك الصراع العربي الاسرائيلي ،وثورة الخميني،وفترة الربيع العربي،ومحاربة الارهاب.

وتطرق أيضًا الى دور السعودية الرئيسي في مواجهة *ايران* ودورها التخريبي بالمنطقة ،وكذلك مواجهتها لحركات الاسلام السياسي والجهات التي ترعاها مثل *تركيا وقطر*.

وتطرق أيضًا بشكل *ايجابي* الى رؤية السعودية (٢٠٣٠) واشاد فيها وكذلك اشاد بتبني سمو ولي العهد للرؤية والجهد الذي يقوم به لتحقيق أهداف تلك الرؤية،وكذلك اشاد بجهود سموه لمحاربة الفساد.

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*تعليق*:

-طرح عقلاني منصف تجاه السعودية من المتحدثين.

-المؤلف اعتمد على خبرته العملية في عدة مواقع بالسفارة لمدة (١٥) عام وكذلك على خبرته الميدانية ومعاصرته لعدة سفراء .

-الكتاب سوف يصدر (١٧سبتمبر) واتوقع ان شاء الله ان يكون كتاب مفيد.

-جلسة نقاش ممتعة تستحق المشاهدة خاصة للمهتمين بالعلاقات السعودية الامريكية.



