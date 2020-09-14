الجبير يبحث مع وزراء خارجية الكويت والأردن والسودان العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات

عبر اتصالات هاتفية منفصلة..
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالشأن اليمني.
كما أجرى الجبير، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.
واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالشأن اليمني.
وأجرى الجبير، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية السودان المكلف عمر قمر الدين، واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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