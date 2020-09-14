ديوان المحاسبة يصدر تقريرًا بشأن المقاصف المدرسية.. ويشدد برصد جميع إيرادات ومصروفات نظام نور

كشفت مصادر لعاجل، عن قيام الديوان العام للمحاسبة، بإصدار تقرير حول المقاصف المدرسية.

وتضمن التقرير، وجود بعض الملاحظات التي تم رصدها أثناء الجولات على عدد من المدارس في بعض المحافظات بشأن الصناديق المدرسية، وما يخص التأخر في توثيق عقود التشغيل للمقاصف المدرسية، ومدى التزام بعض المدارس بتسجيل الإيرادات والمصروفات وفقًا للأوعية المحددة لذلك، فضلًا عن تأخر بعض متعهدي تشغيل المقاصف المدرسية في سداد الإيجار المستحق في موعده المحدد.

وشدد التقرير، على ضرورة الالتزام بعدد من الأمور، على النحو التالي:

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- استكمال رصد وتسجيل جميع الإيرادات والمصروفات في نظام نور للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤٢.

- تطبيق لائحة الشروط الجزائية لعقد تشغيل منافذ البيع المدرسية.

- الالتزام بأوعية الصرف المحددة بقواعد الصندوق المدرسي، وعدم الصرف لأي أغراض أخرى.