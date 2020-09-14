السعودية اليوم / الدفاع المدني ينفذ حملة تفتيشية بصناعية أبها



أبها 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة أبها اليوم، حملة تفتيشية على صناعية أبها، للتأكد من توفر الإشتراطات ووسائل السلامة.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز بن عمر آل جلبان أن الحملة تهدف إلى التأكد من توفر إشتراطات ووسائل السلامة المطلوبة في مختلف الأنشطة في المنطقة الصناعية ، مشيراً إلى أنه تم رصد عدد من الملاحظات خلال الجولة التفتيشية وضبط مخالفات وإغلاق بحق المنشآت المخالفة.

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