السعودية اليوم / السنغال تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال



دكار 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة في السنغال بلغ 14280 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 297 شخصًا.

// انتهى //

23:24ت م

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دكار 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة في السنغال بلغ 14280 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 297 شخصًا.// انتهى //23:24ت م0241

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