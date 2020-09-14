السعودية اليوم / أمانة جدة تزيل تعديات بمساحة 6200 م2 بنطاق جنوب المحافظة



جدة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراض حكومية في نطاق بلدية الجنوب الفرعية , على مساحة قُدرت بــ 6200 م2 ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بجميع أشكالها.

وجرى إزالة عدد من "الأحواش" بحي "البركة" والمُقامة بلا مستمسكات شرعية , ما استوجب إزالة التعديات وتطبيق الإجراءات النظامية , وستنفذ الأمانة جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تكثر فيها التعديات وإزالتها وعدم إفساح المجال للتعدي بأي شكل من الأشكال.

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19:41ت م

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