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2020-09-14 القبض على 3 مواطنين أطلقوا النار على جهاز ساهر وحرقوا آخر في الطائف جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن ضبط 3 أشخاص قاموا بإطلاق النار على جهاز رصد آلي وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بالطائف. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار على جهاز آلي للرصد وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بالمحافظة ، (وجميعهم مواطنون أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس) ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .



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