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فيديو.. العوهلي: السعوديون ينفذون الأعمال المعقدة في الصناعات العسكرية
أكد أن الهيئة تمضي نحو أهدافها في التوطين بكل ثقة واقتدار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد محافظ الهيئة العامة لـ الصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن نسبة التوطين عند إنشاء الهيئة كانت 4%، واليوم بعد أقل من 3 سنوات من تأسيس الهيئة تضاعفت هذه النسبة.
وأضاف العوهلي، في مداخلة هاتفية إلى برنامج “بموضوعية” الذي تقدمه الإعلامية ميساء القلا، على قناة CNBC، أن الهيئة تمضي نحو أهدافها في التوطين بكل ثقة واقتدار.
وتابع رئيس هيئة الصناعات العسكرية أن العناصر البشرية هي عنصر هام لقيام أي اقتصاد وفي الهيئة تقود الآن العمل على بناء القدرات الصناعية ومن بينها القدرات البشرية، موضحًا أنه قبل 3 عقود كان عدد السعوديين قليلًا ولكن الآن السعوديين هم من يقومون بالأعمال التقنية المعقدة في الهيئة وفي قطاع البتروكيماويات.
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