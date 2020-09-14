محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار على جهاز آلي للرصد وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بالمحافظة ، (وجميعهم مواطنون أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس) ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة . 14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 12:56 AM جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة Advertisements ضبط 3 أشخاص أطلقوا النار على جهاز آلي للرصد وقاموا بحرق آخر بالطائف ضبط 3 أشخاص أطلقوا النار على جهاز آلي للرصد وقاموا بحرق آخر بالطائف صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار على جهاز آلي للرصد وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بالمحافظة ، (وجميعهم مواطنون أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس) ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة . الكلمات المفتاحية ، ضبط 3 أشخاص أطلقوا النار على جهاز آلي للرصد وقاموا بحرق آخر بالطائف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 أشخاص أطلقوا النار على جهاز آلي للرصد وقاموا بحرق آخر بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.