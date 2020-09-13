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شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتلقى رسالة من العاهل البحريني والان مع التفاصيل
الأحد 13 سبتمبر 2020
تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وذكرت الوكالة أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تسلّم الرسالة خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ”واس“
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