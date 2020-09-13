انطلاق مزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة

2020-09-14

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

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ينطلق مزاد تربة حائل للإبل يوم الجمعة المقبل في الصياهد جنوب مدينة تربة الواقعة على بعد 200 كم شمال حائل، ويستمر لمدة 15 يومًا، ويهدف إلى دعم الموروث العربي الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية لارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية، وذلك بعد أن بلغ شهرة واسعة على مستوى المملكة بين محبي هذا الموروث العربي، وكان الإقبال عليه كثيفًا خلال العامين الماضيين.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لمزاد تربة حائل للإبل مقيم منور الغيثي، أن هذا المزاد جاء بموافقة كريمة من الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل، مقدمًا شكره وتقديره إليه على الدعم الا محدود، وبما تحظى به الإبل وقطاعها وملاكها من تسهيلات واهتمام بالغ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من جهته، أكد الشيخ منصور بن متعب الغيثي، الراعي الرسمي للمزاد، إلى أن مثل هذا الحراك الاقتصادي في منطقة حائل، لم يكن ليتحقق لولا دعم ومتابعة وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، واللذان يقفان خلف كل النجاحات وكل المبادرات التي تخدم المجتمع بشكل عام، وكل ما يهم قطاع الإبل وملاكها في المنطقة بشكل خاص، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأن يجعلهما ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.



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