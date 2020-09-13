10 نصائح لتجنب هشاشة العظام

2020-09-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رويدا إدريس، أفراد المجتمع بعدم تجاهل الأمور المحفزة للمحافظة على عظام الجسم ومنع التعرض للهشاشة، مبينة أن هشاشة العظام من الأمراض التي تتسبب في ضعف العظام وتعرضها للكسر، وعادة ترتبط بنقص بعض المعادن الأساسية بالجسم مثل الكالسيوم والماغنسيوم، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المختلفة.

آلام وتقوس وضعف:

وقالت إدريس في تصريحات إلى ”متابعات الخليج 365”: إن أهم أعراض هشاشة العظام تتمثل في وجود ألم شديد بالرقبة والظهر والعمود الفقري بشكل مستمر، وظهور تقوس بالظهر وخاصة في الجزء العلوي منه مصاحبًا بالضيق في التنفس، والذي يكون ناتجًا عن الضغط على مجرى الهواء، مع ضعف قوة قبضة اليد يعتبر من أعراض الإصابة بهشاشة العظام، وضعف الأظافر وهشاشتها الذي يشير إلى وجود مشكلة في صحة العظام ومنها الإصابة بـ هشاشة العظام.

مرض يتطور بصمت:

ونوهت إلى أن هشاشة العظام مرض صامت؛ لأنه يتطور ببطء على مدى السنين، وقد لا يعرف المريض أنه مصاب به حتى يحدث كسر في العظام، وهو من أكثر أمراض العظام شيوعًا، وتكون فيه العظام ضعيفة وهشة وأكثر عرضة للكسر، وفي معظم الأحيان تحدث هذه الكسور في العمود الفقري والرسغ والورك، ولكنها قد تصيب عظامًا أخرى كالذراع والحوض.

نصائح لتجنب الهشاشة:

وأكدت الدكتورة إدريس، أن هناك 10 نصائح هامة يجب اتباعها لتجنب هشاشة العظام وهي:

⁃ تناول الحليب بشكل يومي؛ لأنه يعتبر المصدر الرئيسي للكالسيوم.

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⁃ التعرض للشمس لزيادة إنتاج فيتامين (د) في الجسم الذي يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم.

⁃ الخضار الورقية الخضراء هي مصدر جيد للكالسيوم وتحتوي أيضًا على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد في امتصاص الكالسيوم مثل البروكلي، اللفت، الكرنب والسبانخ والفاصوليا وغيرها.

⁃ ممارسة الرياضة باستمرار خاصة المشي والهرولة.

⁃ التقليل من تناول اللحوم الحمراء لأنها تحتوي على الفسفور الذي يحتاج إلى كميات من الكالسيوم ليوازيه في الدم.

⁃ الإقلاع عن التدخين.

⁃ تقليل المشروبات الغازية.

⁃ عدم الإفراط في تناول الكافيين.

⁃ الابتعاد قدر المستطاع عن التوتر والضغوط العصبية لأنها تساعد في إفراز هرمون الكورتيزول الذي يسبب ضررًا بالغًا للعظام.

⁃ عمل فحص دوري لقياس كثافة العظم.



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