11 فاكهة غريبة وعجيبة لا يستهلكها الوطن العربي

2020-09-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشفت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أن هناك العديد من الفواكه العجيبة والغريبة في بعض دول العالم لا تستهلك في الدول العربية؛ لكونها غير مرغوبة وحدود انتشارها ضيق في إطار بعض الدول التي تزرعها وتصدرها لجاراتها من الدول.

لا تصدر للعرب:

وبينت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن أكثر هذه الفواكه لا تصدر للدول العربية؛ لكون طعمها غير مرغوب، وهذه الفواكه الـ(11) هي:

⁃ البوشوكان اليابانية أو ما تعرف بيد بوذا:

وهي على هيئة اليد مع نتوءات تشبه الأصابع تنمو من القاعدة، وهذه الفاكهة، وأزهارها ذات اللون البنفسجي الفاتح عطرة للغاية، والفاكهة نفسها غير صالحة للأكل، حيث لا يكاد يوجد أي لب أو عصير، ويتم تقطيعها عادة إلى قطع صغيرة وتؤكل كجزء من السلطة، كما يمكن أيضًا حفظها كحلوى.

⁃ الفاكهة المعجزة:

والشيء الغريب في هذه الفاكهة ليس مظهرها بل آثارها اللاحقة، إذ يحتوي هذا التوت نفسه على نسبة منخفضة من السكر، ولكن بعد تناوله يبدأ مذاق الأطعمة الحامضة التي تتناولها بعده يتحول إلى الطعم الحلو، وهذا التأثير الغريب هو نتيجة مادة بروتينية موجودة في التوت تسمى (ميراكوليان)، مما يجعل براعم التذوق تُميّز الأطعمة الحامضة على أنها حلوة.

⁃ كيوانو:

وتُعتبر هذه الفاكهة من أقدم أنواع البطيخ المزروع، وعندما تنضج يُصبح لها غلاف أصفر برتقالي مع لُب أخضر مثل الهلام، مذاقها يشبه الخيار، وبسبب قوامها وشكلها، يتم استخدامها كقطعة زخرفة شهيرة للطعام.

⁃ فاكهة الجابوتيكابا:

وموطنها الأصلي في البرازيل، وتتميز فاكهة الجابوتيكابا بسمات غريبة تتعلق بطريقة نموها، إذ تنمو مباشرة من جذع الشجرة وفروعها، والفاكهة نفسها لها جلد أسود أرجواني، ولُبها يشبه العنب العادي، وهي كبيرة الحجم نسبيًّا حيث يبلغ قطرها من 3 إلى 4 سم، ولكل فاكهة من 1 إلى 4 بذور، وغالبًا ما يتم تناولها طازجة تمامًا مثل العنب، بل ويمكن أيضًا تحويلها إلى عصير، وهلام، ومربى.

⁃ فاكهة الوحش:

وتُزرع ثمار الوحش في المكسيك، وتشبه سنبلة الذُرة مغطاة بقشور سداسية، ويبلغ طولها عادة حوالي 25 سم وقطرها من 3 إلى 4 سم، ويجب إزالة القشور للوصول إلى اللُّب الذي يشبه الأناناس في المذاق والطعم.

Advertisements

⁃ فاكهة أغواج:

وتنمو ثمار أغواج على نوع من أشجار النخيل تسمى نخلة موريش، والمعروفة في بيرو باسم نخيل أغواج ، والفاكهة بلون الكستناء مع قشور لامعة ، واللب أصفر اللون، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين C.

⁃ فاكهة النوني، وللفاكهة، وأوراقها، وجذورها لها خصائص علاجية وتستخدمها العديد من المجتمعات لعلاج الأمراض مثل التقلصات ومشاكل الأمعاء والسكري وأمراض الكبد وعدوى المسالك البولية.

⁃ فاكهة الخبز:

ويمكن العثور على ثمار الخبز عبر جنوب شرق آسيا ومعظم جزر المحيط الهادئ، ولونها أخضر فاتح، وهي فاكهة كبيرة جدًّا- بحجم كرة القدم تقريبًا- إنها غنية بالنشاء، وعندما تنضج يتحول النشاء إلى سكر، عند طهيها، تتشابه مع الخبز الطازج بملمسها ونكهتها ومن هنا جاء اسمها.

⁃ فاكهة فيزياليس:

وتشبه الطماطم الصغيرة، وتنمو مع قشر ورقي يُغلفها، وبمجرد إزالة الثمرة من القشرة، يتم الكشف عن الثمرة الصغيرة ، وبسبب شكلها على النبات، يطلق عليها أيضًا الفانوس الصيني.

⁃ فاكهة أكيبي:

وهذه الفاكهة هي الأكثر انتشارًا في اليابان، وهي بحجم راحة الكف مع حاضنة أرجوانية تحمي اللُّب الأبيض الذي يشبه الإصبع في الداخل. اللُّب مرصع بالكثير من البذور السوداء الصغيرة الصالحة للأكل.

⁃ كوبواكو:

وترتبط هذه الفاكهة بالكاكاو أو الكوكوا، وهي شائعة في حوض الأمازون، لونها بني ولها شكل بيضوي يبلغ طوله عادة حوالي 20 سم، ويزن عادة ما بين 1 إلى 2 كيلوجرام، وهي مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية الغنية، والتي يُعتقد أنها تُعزز جهاز المناعة، ومفيدة لخفض الكوليسترول، وتجديد شباب الجلد والشعر.

الفواكه المستوردة معروفة:

وتابعت البيشي أن الفواكه بشكل عام تنتشر بسبب طعمها الحلو وفوائدها وقيمتها الغذائية، فالفواكه المستوردة من الخارج لدينا هي التي تستهلك بشكل يومي وهي معروفة ومنها الموز والبرتقال والكمثرى والتفاح والعنب والمشمش والجوافة وغيرها.

شارك الخبر







