إصابة نواف العابد نجم فريق فريق الهلال السعودي بكورونا

أعلنت إدارة فريق “الهلال” السعودي مساء اليوم الأحد إصابة نجم الفريق نواف العابد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضافت أن اللاعب سيخضع للعزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي، مشيرة إلى أن البعثة ستُجري فحصًا دوريًا مجدولًا من الاتحاد الآسيوي يوم الأربعاء المقبل.

وفي ذات السياق، من المقرر أن يخضع المصابون بفيروس كورونا لفحوص طبية يومية.

ومن جانب آخر، أنهى فريق الهلال تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره باختاكور الأوزبكي في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الاثنين ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

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وكانت بعثة فريق الهلال وصلت يوم الجمعة الماضي إلى العاصمة القطرية “الدوحة” استعدادا لاستئناف مشوار الزعيم لحملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا حيث يلتقى مع فريق باختاكور الأوزبكي. ويحتل الهلال وصافة المجموعة بالعلامة الكاملة من جولتين، متأخرًا بفارق الأهداف عن باختاكور المتصدر.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب علي آل بليهي بعد أن أنهى برنامجه اللياقي والتأهيلي، في حين أجرى اللاعب عبدالله عطيف برنامجه التأهيلي بالركض وأداء تدريبات بالكرة.

يذكر أن عدة وسائل إعلامية سعودية أعلنت أمس السبت إصابة 6 أفراد داخل النادى بفيروس كورونا “كوفيد 19″، وضمت قائمة المصابين 5 لاعبين وإدارى وهم “محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهرى، حمد العبدان، وسعود كريرى”، موضحة أن نتائج المسحة الأولى إيجابية، وسيجرون مسحة ثانية للتأكد تنفيذا لبروتوكول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.