السعودية | السعودية.. الحفلات الفنية تعود في اليوم الوطني 90

شكرا لقرائتكم السعودية.. الحفلات الفنية تعود في اليوم الوطني 90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للترفية في السعودية، عن إقامة 3 حفلات فنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، حيث سيكون هناك حفلة للفنانين راشد الماجد وأصيل أبو بكر يوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر بالصالة الخضراء بالدمام، ورابح صقر يوم الجمعة ٢٥ سبتمبر بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وقبلها حفلة للفنان ماجد المهندس يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر.

ويسبقها عدد من الحفلات بجدة بمدينة الملك عبدالله الرياضية تبدأها الفنانة احلام بحفل يوم ٢٢ سبتمبر، والحفلة الثانية للفنانيين عبادي الجوهر وداليا مبارك ٢٣ سبتمبر.

في حين تحيي أنغام وتامر عاشور يوم ٢٤ سبتمبر والفنان محمدحماقي حفلات جدة يوم ٢٥ سبتمبر .والفنان عمرو دياب يوم ٢٦ سبتمبر، في حين سيبدأ فتح حجز التذاكر من يوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر.