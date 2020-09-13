محمد بن مسعود - الدمام - أكدت عبر حسابها الرسمي أن التعليمات تقضي بتعليق استخدامها مع فتح المنافذ كشفت المديرية العامة للجوازات عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج. وقالت "الجوازات" في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها الرسمي: "التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر". كان ذلك ردًّا على سؤال جاء فيه: "مع فتح المنافذ لسفر المواطنين، هل يُسمح بالسفر بالهوية الوطنية؟ أم فقط السفر بالجواز؟". 13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 10:49 PM أكدت عبر حسابها الرسمي أن التعليمات تقضي بتعليق استخدامها مع فتح المنافذ Advertisements مع فتح المنافذ هل يسمح بالسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية مع فتح المنافذ هل يسمح بالسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية كشفت المديرية العامة للجوازات عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج. وقالت "الجوازات" في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها الرسمي: "التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر". كان ذلك ردًّا على سؤال جاء فيه: "مع فتح المنافذ لسفر المواطنين، هل يُسمح بالسفر بالهوية الوطنية؟ أم فقط السفر بالجواز؟". الكلمات المفتاحية ، مع فتح المنافذ هل يسمح بالسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مع فتح المنافذ هل يسمح بالسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.