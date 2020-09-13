محمد بن مسعود - الدمام - بعد إجراء المسحة الثانية للهلال تعرض لاعب نادي الهلال، نواف العابد للإصابة بفايروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء المسحة الثانية للفريق. وسبق وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إصابة 5 من لاعبي نادي الهلال وأحد الإداريين بالفريق بالفايروس. جاء هذا الإعلان عقب الفحوصات الأولية التي أجراها الفريق عقب وصولهم قطر لخوض باقي منافسات دوري أبطال آسيا. وتأكدت إصابة اللاعبين والإداري بعد أن أجروا مسحة ثانية تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الآسيوي. يذكر أن الهلال سيواجه باختاكور في الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد توقف دام 6 أشهر كاملة بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد. إصابة "نواف العابد" بفيروس كورونا المستجد محمد السيّد الخليج 365 2020-09-13 تعرض لاعب نادي الهلال، نواف العابد للإصابة بفايروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء المسحة الثانية للفريق. وسبق وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إصابة 5 من لاعبي نادي الهلال وأحد الإداريين بالفريق بالفايروس. جاء هذا الإعلان عقب الفحوصات الأولية التي أجراها الفريق عقب وصولهم قطر لخوض باقي منافسات دوري أبطال آسيا. وتأكدت إصابة اللاعبين والإداري بعد أن أجروا مسحة ثانية تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الآسيوي. يذكر أن الهلال سيواجه باختاكور في الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد توقف دام 6 أشهر كاملة بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد. Advertisements 13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 10:52 PM اخر تعديل 13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 11:02 PM بعد إجراء المسحة الثانية للهلال بعد إجراء المسحة الثانية للهلال تعرض لاعب نادي الهلال، نواف العابد للإصابة بفايروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء المسحة الثانية للفريق. وسبق وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إصابة 5 من لاعبي نادي الهلال وأحد الإداريين بالفريق بالفايروس. جاء هذا الإعلان عقب الفحوصات الأولية التي أجراها الفريق عقب وصولهم قطر لخوض باقي منافسات دوري أبطال آسيا. وتأكدت إصابة اللاعبين والإداري بعد أن أجروا مسحة ثانية تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الآسيوي. يذكر أن الهلال سيواجه باختاكور في الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد توقف دام 6 أشهر كاملة بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد. ، إصابة "نواف العابد" بفيروس كورونا المستجد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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