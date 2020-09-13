، البرازيلي "جوليانو" ينفي خبر رحيله عن النصر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
نفى البرازيلي جوليانو متوسط ميدان فريق النصر، شائعات رحيله عن الفريق، مؤكداً أنه ما زال في عقده عام ويود البقاء مع النادي.
وأكد البرازيلي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ أن عقده ما زال ساريًا مع النصر، وأنه سعيد ويود البقاء؛ لأن عقده ينتهي في 2021، ونفى بشكل قاطع شائعات رحيله عن النادي في الموسم الحالي.
وكتب جوليانو: "سمعت الكثير من الشائعات التي تقول إنني سأترك الفريق بعد نهاية هذا الموسم، لكني أود أن أوضح أن لدي موسمًا آخر في عقدي، وأنا سعيد للغاية هنا، وأريد البقاء".
وأضاف: "هذه الرغبة متبادلة بيني والنادي الذي أظهر سعادة بقرار استمراري؛ حيث إنهم قاموا بعد ذلك بإلغاء تأشيرة الخروج الخاصة بي".
ونشر النجم البرازيلي صورة للتأشيرة الملغاة، وكتب: "إلى كل من ينتظر رحيلي، استمتع بهذه الصورة، أراكم في الرياض لاحقًا".
وانتشرت تقارير تفيد باستغناء النصر عن لاعب الوسط البرازيلي بعدما تم التعاقد مع الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، وبعد استبعاد الأول من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا.
البرازيلي "جوليانو" ينفي خبر رحيله عن النصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-13
نفى البرازيلي جوليانو متوسط ميدان فريق النصر، شائعات رحيله عن الفريق، مؤكداً أنه ما زال في عقده عام ويود البقاء مع النادي.
وأكد البرازيلي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ أن عقده ما زال ساريًا مع النصر، وأنه سعيد ويود البقاء؛ لأن عقده ينتهي في 2021، ونفى بشكل قاطع شائعات رحيله عن النادي في الموسم الحالي.
وكتب جوليانو: "سمعت الكثير من الشائعات التي تقول إنني سأترك الفريق بعد نهاية هذا الموسم، لكني أود أن أوضح أن لدي موسمًا آخر في عقدي، وأنا سعيد للغاية هنا، وأريد البقاء".
وأضاف: "هذه الرغبة متبادلة بيني والنادي الذي أظهر سعادة بقرار استمراري؛ حيث إنهم قاموا بعد ذلك بإلغاء تأشيرة الخروج الخاصة بي".
ونشر النجم البرازيلي صورة للتأشيرة الملغاة، وكتب: "إلى كل من ينتظر رحيلي، استمتع بهذه الصورة، أراكم في الرياض لاحقًا".
وانتشرت تقارير تفيد باستغناء النصر عن لاعب الوسط البرازيلي بعدما تم التعاقد مع الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، وبعد استبعاد الأول من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
09:44 PM
اللاعب أكد أن عقده ما زال ساريًا مع النادي
نفى البرازيلي جوليانو متوسط ميدان فريق النصر، شائعات رحيله عن الفريق، مؤكداً أنه ما زال في عقده عام ويود البقاء مع النادي.
وأكد البرازيلي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ أن عقده ما زال ساريًا مع النصر، وأنه سعيد ويود البقاء؛ لأن عقده ينتهي في 2021، ونفى بشكل قاطع شائعات رحيله عن النادي في الموسم الحالي.
وكتب جوليانو: "سمعت الكثير من الشائعات التي تقول إنني سأترك الفريق بعد نهاية هذا الموسم، لكني أود أن أوضح أن لدي موسمًا آخر في عقدي، وأنا سعيد للغاية هنا، وأريد البقاء".
وأضاف: "هذه الرغبة متبادلة بيني والنادي الذي أظهر سعادة بقرار استمراري؛ حيث إنهم قاموا بعد ذلك بإلغاء تأشيرة الخروج الخاصة بي".
ونشر النجم البرازيلي صورة للتأشيرة الملغاة، وكتب: "إلى كل من ينتظر رحيلي، استمتع بهذه الصورة، أراكم في الرياض لاحقًا".
وانتشرت تقارير تفيد باستغناء النصر عن لاعب الوسط البرازيلي بعدما تم التعاقد مع الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، وبعد استبعاد الأول من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا.
، البرازيلي "جوليانو" ينفي خبر رحيله عن النصر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيلي "جوليانو" ينفي خبر رحيله عن النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.