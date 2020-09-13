شكرا لمتابعة خبر عن " أبشر " تُجيب على تساؤلات مهمة حول الهوية ورخصة السير والتأشيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت منصة أبشر على تساؤلات مهمة بخصوص خدماتها، ضمن فقرتها الأسبوعية للرد على أهم الأسئلة.

وأوضحت " أبشر " عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يوما قبل إنتهاء صلاحيتها وذلك من خلال خدمة مواعيد الأحوال المدنية.

ولفتت إلى أنه يتم استلام رخصة السير من خلال الدخول على خدمة توصيل الوثائق - طلب توصيل جديد ثم اختيار رخصة السير وسداد رسوم التوصيل وتصلك من خلال عنوانك الوطني " واصل ".

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وأبانت أن حساب الشخص عبر " أبشر " يتيح تنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيا، كما يمكن الاطلاع على دليل الخدمات في أعلى صفحة الدخول في منصة أبشر

وأشارت إلى أن خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة من خلال منصة أبشر ضمن الخدمات المؤتمتة الدائمة التي تقدمها منصة أبشر.

وأردفت أنه لا يتطلب الدخول لمنصة أبشر للموافقة على تفويض من قبل شخص لاستلام بطاقة الهوية الوطنية بعد وصول رسالة نصية.

وتابعت أنه لا يمكن إلغاء البلاغ عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد العثور عليها، ولكن يتوجب عليك طلب وثيقة بدل فاقد لإصدار هوية وطنية جديدة بالدخول على حسابك ثم " اختيار خدماتي - خدمات - الأحوال المدنية - طلب وثيقة بدل فاقد ".