شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية: عودة المقيمين مرتبط بتوفر رحلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأحد، على أن عودة المقيمين مرتبط بتوفر رحلات.

وقالت الخطوط السعودية : وفقا للتوجيهات سيتم السماح للمقيمين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة ابتداء من 15 سبتمبر حسب توفر الرحلات.

وشددت الخطوط السعودية على ضرورة الالتزام بضوابط الدخول والخروج لكل دولة.