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شروط دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

يبدأ السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدخول المملكة والخروج منها، لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، من الثلاثاء المقبل.

واشترطت المملكة، أن يكون دخول مواطني دول وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

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