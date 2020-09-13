اخبار السعوديه

حالة واحدة يمتنع فيها المأذون عن إتمام عقد الزواج ويُحيل الأمر إلى المحكمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن حالة واحدة يمتنع فيها المأذون عن إتمام عقد الزواج ويُحيل الأمر إلى المحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يمتنع المأذون الشرعي عن إبرام عقود زواج لمن هو أقل من 18 عامًا سواء كان ذكرًا أو أنثى.

ونصت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل على أنه "يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرًا كان أو أنثى ".

وأوضحت وزارة العدل في تعميم لها، أنه يجب على المأذونين التابعين للمحكمة بعدم إجراء أي عقود لمن يقل عمره عن 18 سنة، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة واحدة يمتنع فيها المأذون عن إتمام عقد الزواج ويُحيل الأمر إلى المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا