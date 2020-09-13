شاهد.. لحظة وصول شحنة مساعدات طبية من المملكة إلى العراق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد مقطع فيديو لحظة وصول شحنة مساعدات طبية من المملكة إلى مطار بغداد الدولي.
وظهر في الفيديو الطائرة C130 تهبط في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي، حيث أن الشحنة الكبيرة محملة من المساعدات الطبية إلى الطبابة العسكرية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع العراقية.
وهبطت الطائرة المقدمة من المملكة بحضور سفير المملكة في العراق عبد العزيزي الشمري، والنائب قتيبة الجبوري، وقائد القوة الجوية العراقية.
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