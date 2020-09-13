شكرا لمتابعة خبر عن أم عمر تعلق على احتفالها بزواج زوجها عليها : " حبيت أفرح قلبها "(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، احتفال امرأة بزواج زوجها من زوجة ثانية، حيث قدمت لها الهدايا وباقة من الورد.

وعلقت أم عمر على المقطع خلال برنامج " الراصد " قائلة: حبيت أفرح قلبها ونظمت احتفال متواضع، وبداخلي سلام ورضا.

وأضافت : الغيرة عندي مختلفة وليست تملك والغيرة هي الحب والحب هو العطاء، والقيمة الأولى عندي هي الأسرة وسنصير أصدقاء.