شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. العوض يكشف عن ردة فعل مؤثرة لسودانية بعد تلقيها مساعدات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال النقيب فضل عبدالله العوض من ولاية سنار بالسودان إن لديه أكثر من 130 أسرة مستفيدة من مساعدات السعودية في بلدية أبو حجار بولاية سنار.

وتحدث العوض خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " ياهلا " عن موقف مؤثر أثناء توزيع مساعدات المملكة على السودانيين، قائلا:" مواطن حلف لي: والله كل ما أصلي أدعو للسعودية بالأمن والاستقرار ".

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وكشف العوض عن أبرز حكاية هزتني يوم وصول المساعدات، قائلا:" جاءتني امرأة ومسكتني وقعدت تبكي وقالت: في حياتي ما جاءتني إعانة مكتملة مثل إعانة السعودية ".

وأوضح العوض أن 500 بيت حتى الآن مستفيدين من مساعدات المملكة، مضيفا:" لا يشكك في مساعدات السعودية إلا زول مكابر ما عنده ضمير أو إحساس ".