شكرا لمتابعة خبر عن فريق طبي في جدة ينقد حياة مصاب بكورونا بعد إصابته بجلطة قلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): قام فريق طبي في مركز القلب مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة بإنقاذ حياة مواطن مصاب بفيروس قام فريق طبي في مركز القلب مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة بإنقاذ حياة مواطن مصاب بفيروس كورونا بعد تعرضه لجلطة قلبية حادّة. وتعود الواقعة عندما أجرى الأطباء قسطرة قلبية عاجلة لمريض كورونا، ببالإضافة إلى وضع دعامات في الجذع الرئيسي والشريان الأمامي النازل والشريان الخلفي المنعكس. يذكر أن المريض أصيب في اليوم الثامن من تنويمه في المستشفى بالجلطة في الجدار الأمامي للقلب؛ جراء خثرة دموية في الجذع الرئيسي للقلب.

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