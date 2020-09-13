شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مصنع يخزن المواد الغذائية الأولية في ظروف غير مناسبة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض، مصنعًا يخزن أكثر من ٢٢٠ طن من المواد الغذائية الأولية مخزنة في ظروف غير مناسبة.
وأكدت الغذاء والدواء على أنه تم استدعاء صاحب المنشأة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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