شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل استعادة ملايين الأمتار من الأراضي الحكومية المنهوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):صدرت أوامر وتوجيهات بإلغاء صكوك ملكية لأراضي حكومية منهوبة، وإعادة ملايين الأمتار من الأراضي.
وجاء ذلك في إطار سعي الوزارة لمحاصرة " لصوص وهوامير الأراضي " من مختلف الجهات، كما تقوم بمطاردتهم قانونيا، وفقا للمدينة.
وبحسب المعلومات الواردة فإنه يتم إعداد نظام مراقبة العقارات باستخدام تقنيات التصوير الفضائي لحماية الأراضي الحكومية، وإعداد مشروع لوْضع استراتيجية متكاملة في هذا الخصوص.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية رفعت للجهات العليا طلبا لإلغاء صكوك لملايين الأمتار من الأراضي الحكومية.
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