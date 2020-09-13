تعرَّف على الضوابط اللازمة لشغل وظيفة المرشد الصحي في المدارس

كشفت مصادر لعاجل، عن أن وزارة التعليم، قامت بإصدار تعميم إلى جميع مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال (حكومي - أهلي)، بشأن الضوابط الخاصة بشاغلي الوظائف الإدارية، وتحديدًا مهام الصحة المدرسية.

وتضمن التعميم، عددا من الاشتراطات الواجب توافرها، في من يشغل وظيفة المرشد الصحي، وهي:

1- أن يكون حاصل على مؤهل جامعي.

2- أن يكون المرشح حاصلًا على أداء وظيفي لا يقل عن جيد جدًا، بالعامين الماضيين.

3- ألا يزيد عمره عن ٤٥ عامًا.

4- أن تكون لديه الرغبة بالعمل التطوعي.

5- ألا يكون المرشح طرفًا في قضية قائمة.

6- الإلمام باستخدام الحاسب الآلي.

أما بالنسبة للضوابط الخاصة، فتتطلب الحصول على دورات بالصحة المدرسية، وأن يكون التخصص بالعلوم أو الكيمياء أو التربية الأسرية أو البدنية.