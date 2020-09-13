تعرَّف على الضوابط اللازمة لشغل وظيفة المرشد الصحي في المدارس

وفقًا لوزارة التعليم..
كشفت مصادر لعاجل، عن أن وزارة التعليم، قامت بإصدار تعميم إلى جميع مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال (حكومي - أهلي)، بشأن الضوابط الخاصة بشاغلي الوظائف الإدارية، وتحديدًا مهام الصحة المدرسية.
وتضمن التعميم، عددا من الاشتراطات الواجب توافرها، في من يشغل وظيفة المرشد الصحي، وهي:
1- أن يكون حاصل على مؤهل جامعي.
2- أن يكون المرشح حاصلًا على أداء وظيفي لا يقل عن جيد جدًا، بالعامين الماضيين.
3- ألا يزيد عمره عن ٤٥ عامًا.
4- أن تكون لديه الرغبة بالعمل التطوعي.
5- ألا يكون المرشح طرفًا في قضية قائمة.
6- الإلمام باستخدام الحاسب الآلي.
أما بالنسبة للضوابط الخاصة، فتتطلب الحصول على دورات بالصحة المدرسية، وأن يكون التخصص بالعلوم أو الكيمياء أو التربية الأسرية أو البدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرَّف على الضوابط اللازمة لشغل وظيفة المرشد الصحي في المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.