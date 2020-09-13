فيصل بن بندر: توجيه ولي العهد امتداد لما توليه القيادة من اهتمام بثقافة هذا الوطن

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على أن توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بانطلاق أعمال ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتراثية وسط مدينة الرياض، سيسهم في المحافظة على الإرث العمراني لتاريخ الرياض الذي يزخر بالكثير من الأماكن الأثرية، وإبراز الهوية التاريخية للتراث المحلي؛ ما سيكون له أبلغ الأثر في تعزيز الموارد الاقتصادية والسياحية والثقافية للمنطقة.

وقال، إن هذا التوجيه الكريم يأتي امتدادًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين من عناية واهتمام ودعم غير محدود لكل ما من شأنه المحافظة على تراث وثقافة هذا الوطن.

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وتمنى الأمير فيصل بن بندر، لوزارة الثقافة وهيئة التراث والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض التوفيق والنجاح لإنجاز هذا المشروع.

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