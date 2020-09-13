خرج يوم الخميس ويعاني مرض نفسي.. البحث عن مفقود وادي نمار

في العقد الثاني من العمر..
ناشد ذوو مهند القحطاني، مفقود وادي نمار، الأهالي بالبحث عنه ومساعدتهم في الوصول إليه.
وقال شقيق مهند لـ«عاجل»، إن مهند مصاب بمرض نفسي حديث منذ شهر وعمره بالعقد الثاني.
وأشار، إلى أن شقيقه استغل فرصة عدم وجودهم بالمنزل فخرج مترجلًا منذ يوم الخميس.
ونوه شقيق مهند، بأنهم لا يعلمون عنه شيئًا، سوى مقطع فيديو حصلوا عليه يوم الجمعة، وهو يمشي في الوادي وحده.
وطالب ذوو القحطاني، الجهات الأمنية، بالبحث عن الشاب المفقود مهند، خاصة أنه مريض، ويخشون عليه من حدوث مكروه له؛ حيث انقطعت أخباره منذ وقت خروجه.
وقد دشن ذوو القحطاني، هاشتاقا وصل إلى التريند آملين مساعدتهم في البحث عنه، والعثور عليه.
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