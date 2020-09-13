إعلانات المدرسين الخصوصيين تغزو محلات الكمبيوتر

استغل بعض المدرسين الخصوصيين ومراكز التدريس الخصوصي الدراسة عن بعد في رفع الأسعار لديهم بأكثر من 100 %، فضلا عن غزو إعلاناتهم لمحلات بيع الكمبيوتر حاليا بعد أن تعذر عليهم ذلك في المكتبات، كما امتدت إعلاناتهم لمواقع التواصل الاجتماعي بما فيها مجموعات «الواتسآب».

وتواصلت «دوت الخليج» مع عدد من الأرقام المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي لمدرسين خصوصيين فكانت أسعار المناهج للمرحلة الابتدائية تتفاوت بين 100-500 ريال شهريا للمادة الواحدة، و300-500 ريال شهريا للمرحلة المتوسطة ومثلها المرحلة الثانوية، حيث استأثرت المرحلة الابتدائية بأعلى ارتفاع بعد أن كانت تدرس جميع المناهج الدراسية بمبالغ تتفاوت بين 300-700 ريال شهريا.

أسباب رفع الأسعار

ترى مدرسة خصوصية تواصلت معها «دوت الخليج» أن الاحترازات الصحية المتبعة والتي تتطلب تدريس كل طالب على حدة أجبرتهم على رفع الأسعار، حيث إن الحصة التي كانت تعطى سابقا إلى 10 طلاب على الأقل أصبحت خاصة بطالب واحد بحيث كلما انتهى تدريس طالب يتم حضور الطالب الآخر حتى لا يكون هناك نوع من الاختلاط بين الأطفال، كما أن هذه الاجراءات تتطلب فحص الحرارة، والتعقيم المستمر، والمحافظة على المسافة الآمنة مع طلاب هم في الأساس أطفال لم يتمكنوا من استيعاب حصصهم الدراسية عبر الدراسة عن بعد، أو حتى لم يتمكنوا من حضورها فالمدرسة الخصوصية تقوم بدور التدريس كاملا وليس مجرد تقوية جوانب الضعف كما يحصل غالبا، مشيرة إلى أن طلاب المرحلة الابتدائية غالبا يعتمدون على المدرسة الخصوصية لفهم الدرس لصعوبة التزامهم بالجلوس لمتابعة الدروس، أما طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية فغالبا ما يكون التدريس للتقوية في مواد الضعف فقط واستقبال عدد محدود من الطالبات يتطلب رفع السعر.

عزوف عن الخصوصية

أشارت أم لطالبتين في المرحلة الابتدائية فاطمة السالم إلى أنها تضطر لتسجيل بناتها لدى مراكز تدريس خصوصية لعدم مقدرتها على متابعة الدروس معهن بشكل كامل يوميا لصعوبة المتابعة عن بعد، ولحاجتهن للمزيد من الشرح والمتابعة فبدأت بالتواصل مع المراكز التعليمية التي تعاملت معهم سابقا إلا أنها تفاجأت بالفارق الكبير في الأسعار بحجة التدريس الفردي، والاحترازات الصحية، مضيفة أن إحدى المدرسات أرسلت لها قائمة بمبلغ الدروس لطالبة واحدة فقط يصل إلى 2700 ريال لجميع المواد شهريا حيث يصل مبلغ دراسة مادة لغتي للمرحلة الابتدائية 500 ريال بالشهر، والرياضيات 400، والقرآن 200، وباقي مواد الدين والاجتماعيات والأسرية 100 لكل مادة.

ارتفاع مبالغ

أما أمل المرهون فتقول إن طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية كن يدرسن كامل الكتاب بمبلغ لا يتجاوز 1200 ريال يتم توزيعها بشكل شهري أو تدفع كاملة، إلا أن هذا العام تم رفع الأسعار لتصبح 600 ريال شهريا ما يعني أن كامل الكتاب يصل سعره خلال الترم الواحد 2400 ريال وهذا السعر مبالغ فيه كثيرا.

التعليم عن بعد

وفرت وزارة التعليم العديد من المنصات التعليمية للتعليم عن بعد تنوعت بين الدروس المباشرة عبر منصة مدرستي، والدروس المسجلة والتي تبث عبر قناة عين الفضائية ضمن أوقات محددة لكل مرحلة، وقناة عين يوتيوب والتي يمكن مشاهدة الدروس عبرها في أي وقت من اليوم من خلال الدخول لحساب القناة على موقع اليوتيوب.

أسعار الدروس الخصوصية للمرحلة الابتدائية شهريا

لغتي500 ريال

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الرياضيات400 ريال

توحيد100 ريال

فقه100 ريال

حديث100 ريال

وطنية100 ريال

العلوم100 ريال

أسرية100 ريال

قنوات وزارة التعليم

منصة مدرستي

عين يوتيوب

عين الفضائية