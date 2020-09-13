تفعيل عيادات الكلى في 6 مستشفيات بالرياض

فعلت صحة الرياض عيادات الكلى في برنامج موعد وذلك في 6 مستشفيات، شملت مستشفى القويعية، ومستشفى وادي الدواسر، ومستشفى ضرماء، ومستشفى الأفلاج، والمزاحمية، إضافة إلى مستشفى الدوادمي العام، مبينة أنه جاري العمل على إنشاء وحدة كلى جديدة في مستشفى الأفلاج بسعة سريرية أكبر من الوحدة الحالية، كما تم الانتهاء من مبنى وحدة الكلى في مستشفى الحريق وفي انتظار التجهيز. وأوضحت صحة الرياض أنه تم الانتهاء كذلك من مبنى وحدة الكلى في مستشفى شقراء العام بسعة سريرية بلغت 30 سريرا بدلا عن السعة الحالية والبالغة 7 أسرة، وأن العمل جارٍ على تأمين الأجهزة والكوادر الطبية لتشغيل هذه الوحدة التخصصية. مشيرة إلى أنه تم خلال العام 1441هـ دعم كل من مستشفى رويضة العرض، ومستشفى حوطة سدير، ومستشفى رماح باستشاريين كلى للعمل في هذه المستشفيات.



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