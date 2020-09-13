1.2 مليار مخالفات كسر تأشيرة العمرة والشركات تطالب بالحلول

قدّر عدد من أصحاب شركات العمرة أن قيمة مخالفات كسر تأشيرة العمرة التي أصدرتها إدارة الوافدين بالجوازات تبلغ 1.2 مليار ريال. وكشف ذلك لـ»دوت الخليج» رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقا سعد جميل القرشي، الذي أوضح أنه تم الرفع لوزارة الحج والعمرة وذلك من أجل إيصال وجهات نظرنا للجهات العليا وهي الجهة المخولة بالنظر في هذه المخالفات والحد منها أو إيقافها.

مخالفة كسر التأشيرة

أوضح القرشي أن مدة تأشيرة العمرة شهر، وفي حال تجاوز المعتمر يوما واحدا فإنه يتم إصدار غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال تتحملها الشركة التي جاء عن طريقها دون أن يتحمل المعتمر أي مبلغ مالي مع عدم وجود صلاحيات تمنحنا الوصول لهم كأخذ الجواز أو حفظه أو تصويره، منوها إلى أن أكثر المخالفات تكون في شهر رمضان وشوال، وذلك لحرص ضيوف الرحمن على البقاء في مكة وصيام الست أيام الأولى من شوال، ومن ثم السفر إضافة إلى صعوبة حجز الرحلات في مثل هذا التوقيت، وهو الأمر الذي يتطلب بقاؤهم حتى توفير رحلة مناسبة لهم.

خسائر فادحة

أكد أحد أصحاب شركات العمرة سالم المطرفي لـ»دوت الخليج» أن هذه الغرامات مع توقف أعمال ملاك الشركات خلال فترة جائحة كورونا ستكبد شركات العمرة خسائر فادحة وتوقف نشاطهم خلال الفترة القادمة، لذا ننتظر من الجهات المعنية حل هذه المشكلة أو مساواة تأشيرة العمرة بتأشيرة السياحة التي تكون مدتها ثلاثة أشهر، وفي حال كسر المدة فإنه يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل يوم إلى أن يغادر السائح وهو الذي يتحملها على عكس شركات العمرة التي ليس لها صلاحية في اختيار المعتمر وتحميله كافة الغرامات والمخالفات المالية.

جنسيات مخالفة

أوضح نواف القرشي، وهو أحد أصحاب شركات العمرة، لـ»دوت الخليج» أن جميع شركات العمرة هي أول الجهات التي توقفت عن العمل خلال فترة الجائحة، ولم تحظَ بالدعم حتى هذه الفترة، إلا أننا تفاجأنا بوجود مخالفات تُعيقنا عن العمل خلال الفترة القادمة، مبينا أن أكثر الجنسيات المخالفة هي المصرية والباكستانية ودول المغرب العربي وإندونيسيا وجميعهم أعدادهم كثيرة تتطلب متابعتهم، وهذا الأمر تم العمل عليه ولكن ظروف الطيران والحجز وتأخر الرحلات في بعض الأوقات أسهمت في تأخر المعتمرين، إضافة إلى حرص بعضهم في البقاء أطول مدة واستغلال أيام الصيام وقضائها في مكة المكرمة. وأضاف «ننتظر الوقوف معنا وتدخل الجهات المعنية في إيجاد حلول ترضي الجميع وتسهم في تطور قطاع الحج والعمرة خلال الفترة القادمة».

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مخالفات كسر تأشيرة العمرة

- 1.2 مليار ريال قيمة المخالفات المقدرة

- يتحمل تكاليفها شركات العمرة

- 30 يوما مدة تأشيرة العمرة

- 25 ألف ريال غرامة في حال التخلف عن المغادرة

- لا يتحمل المعتمر أي غرامات