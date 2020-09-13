الغذاء والدواء تغلق 23 منشأة

وكشفت الهيئة في تقرير عن شهر أغسطس 2020، عن بلوغ كمية المواد الغذائية المضبوطة نحو 374.427 كجم، و42.575 لتر مياه معبأة، وكذلك 3.210.020 منتج طبي مضبوط خلال الحملة التفتيشية.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد رصدت خلال النصف الأول من العام الحالي 1105 مخالفات على منشآت التجميل تمت من خلال 7284 زيارة تفتيشية، وضبطت أكثر من 40 مليون عبوة من المنتجات التجميلية المخالفة.
وأغلق مفتشو «الهيئة» بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال شهر يناير وحتى يونيو من العام الحالي، 95 منشأة، وضبطوا 83 منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف ثلاثة خطوط إنتاج في عددٍ من المنشآت، وسحب 1600 عينة.
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