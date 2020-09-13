30 طالبا يترجمون الإجراءات الصحية بالمدينة



شارك أكثر من 30 طالبا مترجما دوليا في الحملة التطوعية التي نفذتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للتوعية بآثار جائحة فيروس كورونا ، والتوعية بالإجراءات الصحية مع عدد من القطاعات داخل وخارج الجامعة. أوضح ذلك عميد شؤون الطلاب الدكتور سامي الحيسوني، الذي أكد أن الجامعة شاركت بترجمة المنشورات والتعليمات للغات متعددة ونشر الوعي داخل الجامعة وخارجها، كما تعاونت مع أمانة منطقة المدينة المنورة في التوعية بلغات متعددة، وفتحت باب التطوع لطلبة الجامعة في المجال الطبي، والتوعية بالإجراءات الاحترازية وتوصيل الاحتياجات للطلاب في المساكن الجامعية.

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