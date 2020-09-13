صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت، من القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا إرسال رسائل نصية على جوالات مواطنين ومقيمين، ذات مضامين وأساليب احتيالية، تتضمن طلب تحديث البيانات البنكية وإعلانات وهمية عن الفوز بجوائز نقدية، وذلك ليتمكنوا من اختراق الحسابات البنكية للأشخاص الذين تصلهم الرسائل، وإجراء تحويلات بنكية وسحوبات نقدية، حيث تحصلوا نتيجة تلك الأساليب على ما يقارب (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وقد ضبط بحوزتهم (13) جهاز جوال تحتوي على رسائل الاحتيال النصية وبيانات لبطاقات صرفٍ آلي متنوعة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 مقيمين امتهنوا اختراق الحسابات البنكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.