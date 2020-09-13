أمير مكة يطلق منصة نظام أمن

واستمع الفيصل إلى شرح عن منصة نظام أمن التي تُعد نواة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، حيث تربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونيا، وتهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيا بشكل لحظي ويومي وإسبوعي وشهري، والبحث والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها بشكل فوري دون الحاجة للمكاتبات الورقية.
كما تمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين أو المخالفات مع إمكانية تفعيل المسح الأمني المرتبط بالمنصة، إضافة إلى إمكانية التراسل إلكترونيا بدلا عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.
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