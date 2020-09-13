صك مزور بـ10 ملايين ريال غرب القدية

وأضافت المصادر أن كتابة عدل المزاحمية، الواقعة غرب الرياض، تلقت طلب إفادة من فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمحافظة حول صحة وضبط وسريان مفعول هذا الصك، إلا أن كتابة العدل أجابت الزراعة بخطاب تضمن أن هذا الصك «مزور» وغير ساري المفعول وغير قابل للإفراغ وغير مطابق لسجله.
وأضافت المصادر أن الصك يخص أرضا تقع شمال متنزه الخرارة غرب مشروع القدية جنوب طريق مكة الرياض، ويوجد فيها عدد من النخيل والمباني والشاليهات المخصصة للإيجار وتمت تجزئة جزء من الأرض لعرضه للبيع بموجب الصك غير النظامي.
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