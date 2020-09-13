أمين الجوف يناقش الفرص الاستثمارية مع الغرفة التجارية

وتناول اللقاء منظومة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الأمانة للمستثمرين، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون بين الأمانة والغرفة والتنسيق المشترك لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال.
وأكد الشرعان حرص الأمانة على طرح مختلف الفرص الاستثمارية أمام الشركات والأفراد، وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة لهم نظاماً، لا سيما في ظل النهضة التي تشهدها منطقة الجوف التي باتت جاذبة للاستثمار، مضيفا أن زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع البلدي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
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