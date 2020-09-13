واطلع الربيعة على عدد من نماذج بيئات العمل النموذجية بالمديرية، مشيداً بالإجراءات التي تنتهجها صحة عسير لتطوير بيئة العمل وتهيئة المناخ المناسب للموظفين. واستعرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عسيري وفريق العمل، شرحاً عن أهم المشروعات التطويرية التي يجري تنفيذها والأهداف الإستراتيجية لصحة عسير، ومؤشرات الأداء المستخدمة في تحقيق تلك الأهداف وأهم المشاريع والبرامج المستقبلية ذات العلاقة. عقب ذلك التقى الدكتور توفيق الربيعة بمنسوبي ومنسوبات مركز القيادة والتحكم، واستمع إلى شرح تفصيلي عن عمل المركز والإحصائيات الصادرة عنه. كما قام الربيعة بجولة ميدانية لتفقد مشروع تطوير طوارئ وعيادات مستشفى عسير المركزي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يقف على مشاريع تطوير صحة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.