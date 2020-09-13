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وزير الصحة يقف على مشاريع تطوير صحة عسير

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وقف وزير الصحة توفيق الربيعة في زيارته التفقدية لمقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير على مشاريع تطوير صحة عسير، وأكد خلال الجولة على أهمية المشروعات التطويرية التي من شأنها تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظف، لرفع مستوى الأداء في مختلف المجالات، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.

واطلع الربيعة على عدد من نماذج بيئات العمل النموذجية بالمديرية، مشيداً بالإجراءات التي تنتهجها صحة عسير لتطوير بيئة العمل وتهيئة المناخ المناسب للموظفين. واستعرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عسيري وفريق العمل، شرحاً عن أهم المشروعات التطويرية التي يجري تنفيذها والأهداف الإستراتيجية لصحة عسير، ومؤشرات الأداء المستخدمة في تحقيق تلك الأهداف وأهم المشاريع والبرامج المستقبلية ذات العلاقة. عقب ذلك التقى الدكتور توفيق الربيعة بمنسوبي ومنسوبات مركز القيادة والتحكم، واستمع إلى شرح تفصيلي عن عمل المركز والإحصائيات الصادرة عنه. كما قام الربيعة بجولة ميدانية لتفقد مشروع تطوير طوارئ وعيادات مستشفى عسير المركزي.


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