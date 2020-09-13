السعودية اليوم / مدير تعليم سراة عبيدة يدشّن مركز الدعم الفني لمنصة "مدرستي"



ظهران الجنوب 25محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

دشّن مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي اليوم ، مركز الدعم الفني والتقني لمنصة "مدرستي"، بحضور مساعده للشؤون التعليمية تركي الفالح.

وأكد العلكمي أن المركز يهدف لتقديم الدعم الفني والتقني والتعليمي تجاه أي صعوبات قد تواجه الطالب أو الطالبة وولي الأمر وكذلك المعلم فيما يخص منصة "مدرستي"، مشيرًا إلى الدور التكاملي الذي تقدمه الإدارة وبالتعاون مع المجتمع المحيط وبالشراكة المجتمعية الهادفة لإنجاح رحلة التعليم عن بعد لجميع الطلاب والطالبات.

وأوضح أن المركز يعمل على فترتين صباحية ومسائية ويشرف على أعماله فريق عمل من المشرفين التربويين من إداراتي تقنية المعلومات والتوجيه والإرشاد الطلابي بإدارة التعليم, لافتاً الانتباه إلى أن الهدف من المركز, الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع للتعريف بأهمية المنصة مع تقديم الدعم الفني والتقني للطلاب والطالبات، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، إضافةً إلى تقديم الدعم والمساعدة في أساليب التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فيما يخص منصة “مدرستي” والمعلمين والمعلمات.

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21:24ت م

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