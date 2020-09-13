السعودية اليوم/ أمانة الطائف تفتح 6 شوارع مغلقة بمخلفات البناء في حي الوسام



الطائف 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

أعادت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية فتح 6 شوارع بحي الوسام غرب الطائف، كانت قد استُغلّت من أصحاب المباني تحت الإنشاء بإقفالها من خلال وضع مواد البناء (الإسمنت، والبطحاء، والخرسانة، وأدوات البناء) ومخلفات البناء.

وكانت الفرق الرقابية للبلدية الفرعية قد رصدت تجاوزات مختلفة من قبل مقاولي البناء وملاك العمائر السكنية بالمخطط الذين أُنذروا سابقاً بإزالة مواد البناء من الشوارع وإعادة فتحها لكنها لم تمتثل للإنذارات، مما استوجب التعامل الفوري نظراً للضرر الذي طال سكان ومرتادي الحي، وتشويهها للمظهر العام ، وإضرارها بالطبقات الإسفلتية، كما أزالت آليات الأمانة تجاوزات غير نظامية على الأراضي بحي الوسام تمثلت في وضع أكوام من البلوك على جنبات الشوارع.

وأوضحت أمانة الطائف أن برامج متابعة التعديات والبناء تتم وفق آلية لمتابعة أنشطة الإنشاءات بالمباني وفحص مطابقتها للتراخيص والتزامها بتوفير الأدوات اللازمة والحفاظ على نظافة وسلامة الشوارع المحيطة ، ومنع أي تجاوزات.

// انتهى //

18:52ت م

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