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وزارة الدفاع ترسل طائرة محملة بشحنة مساعدات طبية إلى العراق
بهدف تعزيز قدرات الطواقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أرسلت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، طائرة محملة بشحنة من المساعدات الطبية لوزارة الدفاع بجمهورية العراق، لدعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه المملكة من خلال هذه المساعدات، للإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ووصلت مساء اليوم طائرة C130 في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وهي محملة بشحنة المساعدات الطبية إلى وزارة الدفاع العراقية؛ وذلك لتأكيد أواصر التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية العراق.
وكان في استقبالها سفير السعودية لدى العراق عبدالعزيز الشمري ومن الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية ومدير الإدارة الطبية بالجيش العراقي وعدد المسؤولين مدنيين وعسكريين.
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