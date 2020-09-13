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تمكين مختصي إمارة مكة من عرض الحالات الجنائية لحظيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مكتبه أمس، منصة نظام «أمن» أولى مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

واستمع الفيصل إلى شرح عن المنصة التي تعد نواة الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، حيث تربط الإمارة بشرطة المنطقة الكترونيا، وتهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية الكترونيا بشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري، والبحث والاستعلام الكترونيا عن القضايا الجنائية والإجراءات التي جرى اتخاذها بشأنها بشكل فوري دون الحاجة للمكاتبات الورقية.

كما تمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين أو المخالفات مع إمكانية تفعيل المسح الأمني المرتبط بالمنصة، إضافة إلى إمكانية التراسل الكترونيا بدلا عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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