اخبار السعوديه

الجبير يستعرض مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية السودان المكلف عمر قمر الدين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يستعرض مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا