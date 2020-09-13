شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض : ترميم "مباني التراث" يعكس اهتمام القيادة بتراث وثقافة الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بانطلاق أعمال ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتراثية وسط مدينة الرياض , سيسهم في المحافظة على الإرث العمراني لتاريخ الرياض الذي يزخر بالكثير من الأماكن الأثرية، وإبراز الهوية التاريخية للتراث المحلي، مما سيكون له أبلغ الأثر في تعزيز الموارد الاقتصادية والسياحية والثقافية للمنطقة.

وقال سموه: "إن هذا التوجيه الكريم يأتي امتداداً لما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من عناية واهتمام ودعم غير محدود لكل ما من شأنه المحافظة على تراث وثقافة هذا الوطن.

وتمنى الأمير فيصل بن بندر لوزارة الثقافة وهيئة التراث والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض التوفيق والنجاح لإنجاز هذا المشروع, سائلاً الله عزوجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يديم على البلاد الأمن والرخاء والاستقرار.