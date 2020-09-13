شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث هاتفيا مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالشأن اليمني.

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