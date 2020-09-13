2020-09-13

إتلاف أكثر من 15 طنًّا من الأغذية الفاسدة في خميس مشيط

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - خميس مشيط

أتلقت البلديات الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 15,328 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

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وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط، بدر آل خويلد القرني، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

32 مخالفة صحية:

وبين آل خويلد أنه تم رصد 32 مخالفة صحية وإغلاق 8 منشآت صحية أخرى، وذلك بعد أكثر من 248 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات فضلًا عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، حيث دعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.



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